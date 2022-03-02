В Свердловской области в разгар операции на Украине отменили проверку систем оповещения

02 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мариуполь блокирован

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Рефтинская ГРЭС, цех, энергоблок, громкоговоритель (2015) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области в разгар операции на Украине отменили проверку систем оповещения

Плановая проверка систем оповещения в Свердловской области перенесена. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
Читайте также:

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 марта, в 10 часов 40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты региональной системы оповещения населения. Продолжительность включения должна была составить одну минуту. Целью проверок является отработка своевременного доведения до уральцев сигналов о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Как отметили в МЧС, проведение данных проверок состоится позднее, а сегодня их не будет. Информация уже передана в соответствующие органы власти и учреждения. С чем связан перенос и на какой срок, в ведомстве не уточнили.

В прошлом году аналогичные проверки состоялись в марте и октябре. В этом году проверка совпала с событиями на Украине, где Россия проводит спецоперацию.

Теги: оповещение, система, проверка, отмена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2022 12:42 Мск "Сохраняйте спокойствие": на Среднем Урале проверят систему оповещения населения


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5045

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети