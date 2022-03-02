В Свердловской области в разгар операции на Украине отменили проверку систем оповещения

Плановая проверка систем оповещения в Свердловской области перенесена. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 марта, в 10 часов 40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты региональной системы оповещения населения. Продолжительность включения должна была составить одну минуту. Целью проверок является отработка своевременного доведения до уральцев сигналов о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Как отметили в МЧС, проведение данных проверок состоится позднее, а сегодня их не будет. Информация уже передана в соответствующие органы власти и учреждения. С чем связан перенос и на какой срок, в ведомстве не уточнили.

В прошлом году аналогичные проверки состоялись в марте и октябре. В этом году проверка совпала с событиями на Украине, где Россия проводит спецоперацию.