02 Марта 2022
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Общество В России
Тим Кук презентует iPhone 13. (2021) | Фото: Apple

Apple остановила продажи всей техники в России

Американская компания Apple приостановила продажи товаров в России и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay.

На официальном сайте компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods.

В заявлении Apple говорится, что организация прекратила отгрузку продукции своим дистрибьюторам в РФ. Решение было принято из-за российской спецоперации на Украине.

Кроме того, приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для загрузки в AppStore за пределами России.

Несколько дней назад министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил гендиректора Apple Тима Кука заблокировать для граждан России доступ к магазину приложений App Store, сообщает Regnum. Украинский чиновник пожелал россиянам "наслаждаться" только сайтом "России 24".

Ранее Центробанк сообщил, что банковские карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия" из-за "блокирующих" санкций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay, а также за рубежом. В Сбербанке заявляли, что клиенты могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Теги: Apple, россия, украина



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