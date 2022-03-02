02 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
такси (2016) | Фото:https://karinamantik.wordpress.com

Китайский сервис заказа такси Didi передумал уходить из России

Китайский сервис такси Didi решил остаться в России.

Об этом сообщили источники "Известий". Сервис оставит работать приложение, но сократит всю управленческую команду. Им будут управлять напрямую из Китая.

Российские сотрудники Didi связывают смену планов с необходимостью поддержать Россию на фоне санкций после начала военной операции на Украине.

В настоящее время все водительские инициативы (программы доплат партнерам-водителям, так называемые гарантированные доходы) заведены во внутреннюю программу сервиса до 18 апреля. То есть как минимум до этой даты сервис будет работать в России.

Также не исключается, что Didi также может попытаться выкупить долю Uber в "Яндекс.Такси".

Как сообщалось ранее, сервис должен был прекратить работу с 4 марта 2022 года. По словам представителей сервиса, о принятом решении уже проинформированы водители и партнеры агрегатора. Ситуация связана с невозможностью "обеспечить наилучшие результаты" работы в РФ и Казахстане из-за меняющихся рыночных условий и "других вызовов".

Теги: Китай, Didi, такси



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Ранее 22.02.2022 01:42 Мск Китайский сервис такси Didi сворачивает свой бизнес в России


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