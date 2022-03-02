02 Марта 2022
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Экономика В России
молоко, молочная продукция, сельское хозяйство, агропром (2021) | Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

Минфин прорабатывает меры поддержки импортеров продуктов питания

Министерство финансов России прорабатывает вопрос оказания поддержки предприятиям рынка агропромышленного комплекса, в том числе — импортерам продовольствия.

Речь в частности идет о привлечении оборотных средств на льготных условиях. Другие детали представитель ведомства не раскрыл, пишут "Ведомости".

Напомним, импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации вокруг Украины и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей.

Речь идет, в частности, об овощах и фруктах. При этом не исключено, что такая же проблема может возникнуть и с алкоголем, рыбой, пальмовым маслом и т.д.

Теги: Минфин, продукты питания, еда



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