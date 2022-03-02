Указ Путина: резиденты РФ смогут переводить валюту на зарубежные счета по разрешению правкомиссии

Валютные переводы средств резидентов России на зарубежные счета будут возможны на основании разрешения специальной правительственной комиссии.

Об этом следует из указа президента РФ Владимира Путина о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран.

Он устанавливал запрет российским резидентам зачислять валюту на счета в банках за пределами страны, а также предоставлять нерезидентам займы в валюте.

В новом документе предусматривается, что теперь такие сделки "могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", сообщает ТАСС.

Напомним, Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Из документа следует, что со 2 марта запрещается вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.