Минпромторг назвал эффективным шагом ограничение наценки на ряд продуктов в 5%

Минпромторг России считает ограничение наценки на некоторые продукты пятью процентами эффективным шагом.

Как считают в ведомстве, это позволит снизить стоимость основной потребительской корзины. Отмечается, что наиболее востребованные у россиян базовые наименования продуктов в среднем, по оценке самих торговых сетей, дают от 30 до 40% покупок всех социально значимых товаров.

По этой причине Минпромторг считает снижение наценки на такие единицы товаров – довольно эффективным шагом, который позволит снизить стоимость основной потребительской корзины.

В ведомство поступили списки по категориям: овощи, молочная продукция, сахар, хлеб от торговых сетей Х5, "Магнит". "Ашан", "Окей", "Атак", сообщает ТАСС.

Как сообщала Федеральная антимонопольная служба, работу с торговыми сетями по поручению правительства РФ провели антимонопольщики, Минпромторг и Минсельхоз. Вероятно, перечисленными ритейлерами дело не ограничится: в ФАС отмечают, что они просто первыми проинформировали службу о готовности ограничить наценки.