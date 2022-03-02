Великобритания ввела санкции против РФПИ и Кирилла Дмитриева

Лондон ввел ограничительные меры в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его руководителя Кирилла Дмитриева.

Активы фонда и его главы в случае обнаружения в Великобритании будут заморожены. Также Дмитриев не сможет посещать страну, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный санкционный список.

Причиной ограничений британское внешнеполитическое ведомство называет "деятельность фонда в сфере, которая имеет экономическую значимость для правительства России", а Дмитриев "занимается деятельностью, имеющей экономическую значимость для правительства России".

Также Лондон анонсировал новые ограничительные меры против банков России. Кроме того, Великобритания намерена ограничить безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов для банков из России.