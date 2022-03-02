СМИ: ЕС согласовал отключение от SWIFT семи банков

Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT российских банков.

Речь идет о ВТБ, "России", "Открытии", "Новикомбанке", "Промсвязьбанке", "Совкомбанке" и "ВЭБ.РФ".

Список включает ряд кредитных организаций, против которых уже введены санкции со стороны содружества, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что "Сбербанк" и "Газпромбанк" в списке не фигурируют. При этом в перечень еще могут вноситься корректировки.

Напомним, Россия при отключении SWIFT сможет использовать внутреннюю систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран. По словом экспертов, СПФС хотя и закроет потребности внутреннего платежного трафика, но возможности для проведения международных операций будут резко ограничены.