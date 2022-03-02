В сенат США внесут законопроект о запрете импорта в страну нефтепродуктов из России

Американский сенатор Эд Марки заявил о том, что намерен внести в верхнюю палату Конгресса США проект закона, предусматривающий введение запрета на импорт в страну нефтепродуктов из России.

Как следует из пояснительной записке к документу, в 2021 году Москва стала вторым по счету экспортером нефти в США. Также РФ в прошлом году получила доходы в размере $17,5 млрд за счет поставок нефти в Соединенные Штаты.

Инициатива сенатора предусматривает введение немедленного запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов в США, сообщает ТАСС.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию президента США ввести ограничительные меры, направленные против энергетического сектора России.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Из документа следует, что со 2 марта запрещается вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.