Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности и запретил вывозить валюту

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, речь идет о документе "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Из документа следует, что со 2 марта запрещается вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

Путин поручил не распространять на Центробанк РФ новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

Ранее президент РФ подписан указ об экономических мерах в связи с введением санкций со стороны Запада.

Согласно документу, участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, которые были получены с 1 января текущего года. Данное распоряжение касается, в том числе, и уже накопленных средств - их необходимо продать в течение трех дней.