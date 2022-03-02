02 Марта 2022
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Экономика В России
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России отмечен резкий рост спроса на жилье

В России спрос на жилье на первичном рынке в городах с населением выше 500 тыс. человек 28 февраля – в день, когда Центробанк РФ повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых, вырос на 53% относительно среднего значения 21-27 февраля.

При этом по данным сервиса по поиску недвижимости "Циан", на вторичном рынке этот показатель вырос на 44%.

В Москве и регионе показатели выросли на 31 и 50% соответственно. Спрос на недвижимость в новостройках Санкт-Петербурга и области увеличился на 41%, на готовое жилье — на 39%.

По словам экспертов, наибольшим спросом пользуются "высоколиквидные объекты", в роли которых выступают студии и однокомнатные квартиры.

Не исключено подорожание жилья на первичном рынке, так как застройщики могут попытаться заработать на ажиотажном спросе. Кроме того, росту цен могут поспособствовать увеличение стоимости строительных материалов и логистические проблемы, пишут "Ведомости".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки почти в два раза – до рекордных 20%.Глава регулятора много говорила о том, что финансовая система и экономика столкнулись с нестандартной ситуацией.

Даже резкое повышение ключевой ставки до 20% возможно не сможет сдержать быстрого роста инфляции до 20-30% в ближайшие месяцы на фоне нестабильности валюты и перебоев в финансовых потоках, считают аналитики Альфа-банка.

Теги: жилье, недвижимость, квартира



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