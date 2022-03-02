02 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
(2006) | Фото

Киев заявил о возможном нанесении превентивного ракетного удара по Белоруссии

Вооруженные силы Украины могут нанести превентивный удар по Белоруссии.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, это произойдет в случае принятия решения верховным главнокомандующим. Так он ответил на вопрос о том, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии после информации о "летевших оттуда ракетах в направлении страны", сообщает РИА Новости.

Тем временем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги переговоров России и Украины внушают осторожный оптимизм.

По его словам, переговорщики "блестяще" сделали свою работу на первом этапе.

Теги: Украина, Белоруссия, ракетный удар



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