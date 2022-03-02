02 Марта 2022
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Оператор "Северного потока-2" опроверг сообщения о банкротстве

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG не подтверждает сообщения о начале процедуры банкротства, которые появились накануне в прессе. По данным представителя швейцарского кантона Цуг, на которого ссылаются РИА Новости, пока компания не подала заявление о банкротстве, а только уведомила власти кантона об увольнении всех сотрудников из-за санкций (по данным РИА Новости из 106, по данным других СМИ – 140). Санкции были введены в том числе в отношении главы компании Матиаса Варнига, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР, входящего в совет директоров "Роснефти", "Транснефти" и еще ряда госкомпаний РФ (данные Telegram-канала "Арбитр.").

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам, что ставить крест на "Северном потоке-2" рано. "Инфраструктура готова, она никуда не денется", - отметил Песков. Он добавил, что "здравый смысл и целесообразность говорят о необходимости запуска "Северного потока-2". "Надеемся, что истерика неминуемо пройдет", - пояснил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее власти Германии в качестве санкции за военную операцию России на Украине приостановили сертификацию газопровода.

Цены на газ на европейских биржах сегодня достигали рекордных показателей – тысячу кубометров газа в моменте продавали дороже $2230.

Теги: северный поток-2, банкротство, оператор



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