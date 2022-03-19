19 Марта 2022
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Политика Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Сотрудник управления СБУ сдался российским военным

Минобороны РФ сообщает, что российским военным сдался сотрудник управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

По данным ведомства, сдавшийся офицер СБУ принимал участие в подготовке диверсионных групп. Он сообщил о спланированных боевиками "Азова" (запрещен в РФ) терактах во Львове против диппредставительств США и прочих стран.

В Минобороны уточнили, что Киев планирует представить это как атаку ВС РФ.

Также добавляется, что провокация нацбатальона направлена на давление на страны НАТО для введения над Украиной бесполетной зоны.

Теги: сбу, российские военные, украина



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