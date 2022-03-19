Сотрудник управления СБУ сдался российским военным

Минобороны РФ сообщает, что российским военным сдался сотрудник управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

По данным ведомства, сдавшийся офицер СБУ принимал участие в подготовке диверсионных групп. Он сообщил о спланированных боевиками "Азова" (запрещен в РФ) терактах во Львове против диппредставительств США и прочих стран.

В Минобороны уточнили, что Киев планирует представить это как атаку ВС РФ.

Также добавляется, что провокация нацбатальона направлена на давление на страны НАТО для введения над Украиной бесполетной зоны.