19 Марта 2022
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Происшествия В России Москва
Сергей Удальцов, Анастасия Удальцова (2017) | Фото: Накануне.RU

Удальцов задержан за опрос о спецоперации на Украине

Координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова и еще одного члена организации Евгения Ефремова задержали в Москве. Об этом сообщила адвокат Виолетта Волкова.

По ее словам, активисты проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине.

Волкова заявила ТАСС, что полиция провела задержание "якобы по жалобе граждан". Удальцов находится в ОМВД "Раменки".

Напомним, в сентябре прошлого года лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову дали 10 суток ареста. Ему вменили организацию якобы "незаконной" акции - встречи с депутатами КПРФ. Как сообщил Удальцов, поводом стала публикация в соцсетях информации о мероприятии.

Теги: сергей удальцов, левый фронт, спецоперация на украине



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