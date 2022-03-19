Удальцов задержан за опрос о спецоперации на Украине

Координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова и еще одного члена организации Евгения Ефремова задержали в Москве. Об этом сообщила адвокат Виолетта Волкова.

По ее словам, активисты проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине.

Волкова заявила ТАСС, что полиция провела задержание "якобы по жалобе граждан". Удальцов находится в ОМВД "Раменки".

Напомним, в сентябре прошлого года лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову дали 10 суток ареста. Ему вменили организацию якобы "незаконной" акции - встречи с депутатами КПРФ. Как сообщил Удальцов, поводом стала публикация в соцсетях информации о мероприятии.