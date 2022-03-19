19 Марта 2022
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Политика Украина
черное море (2008) | Фото: Накануне.ru

ФСБ предупредила о возможном дрейфе украинских мин в сторону Босфора

Установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, украинские военные после 24 февраля установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В ФСБ уточнили, что использованы устаревшие якорные мины и якорные речные мины, произведенные в первой половине XX века. Во время шторма соединяющие мины тросы начали обрываться.

Сейчас мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря, не исключается возможность дрейфа в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, предупредили в ЦОС ФСБ.

Подчеркивается, что согласно "Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин" запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины. После того как подобные мины отрываются от тросов, они уплывают и могут взорваться при любом соприкосновении.

Теги: фсб, мины, босфор, украина



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