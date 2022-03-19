19 Марта 2022
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Политика Украина
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: На Украину прибыл целый батальон добровольцев

Глава ЧР Рамзан Кадыров заявил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев для борьбы против "националистов и шайтанов".

"Добровольцы рвутся в бой, они желают как можно скорее оказаться в гуще событий", - написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным Кадырова, на подмогу бойцам на Украине "рвутся тысячи добровольцев" из Чечни. Он пригрозил националистам карательные меры, если они добровольно не сложат оружие.

Ранее чеченский лидер призвал нацистов в Мариуполе сдаться. 15 марта Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что Мариуполь "в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов". 9 марта он рассказал о различиях между своими бойцами и "нациками" и опубликовал очередное видео из Грозного с бойцами-полицейскими из отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР.

Теги: кадыров, украина, добровольцы



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