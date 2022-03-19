19 Марта 2022
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Экономика В России
дом правительства, белый дом, правительство РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Кабмин выделил почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах

Правительство выделит более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях санкций, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Основная часть суммы - более 25,5 миллиарда рублей - пойдет на создание временных рабочих мест для работников, находящихся под риском увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда.

Отмечается, что это лишь часть мер, которые готовит правительство для поддержки занятости.

Ранее сообщалось, что российские власти подготовили первые меры для стабилизации ситуации с занятостью граждан в условиях санкций Запада и ухода с рынка РФ иностранных компаний. Так, в блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления попали пять инструментов общей стоимостью 160 млрд рублей.

Теги: рынок труда, правительство



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