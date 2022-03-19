Жительница Мариуполя: "Азовцы" расстреливали желавших эвакуироваться из города

Жительница украинского Мариуполя рассказала, что неонацисты из "Азова"* расстреливали желавших эвакуироваться из города.

По ее словам, "азовцы" "собирали мирных жителей в общую группу, говоря им, что будет "зеленый коридор".

"Люди собираются, а они их там уничтожают, они их там убивают", - цитирует женщину РИА Новости.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства организации в Мариуполе тюрьмы для противников госпереворота на Украине в 2014 году.

В ведомстве сообщили, что в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием "Библиотека". Обнаружены документальные доказательства, свидетельствующие о том, что здесь располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов"*.

18 марта в Минобороны РФ заявили, что кольцо окружения вокруг нацбатов в Мариуполе сжимается. В соцсетях появилось видео, как бойцы армии ДНР подняли флаг над администрацией Левобережного района города.

*Запрещенная в РФ организация