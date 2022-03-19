США рассматривают вопрос отключения России от GPS

США рассматривают вопрос отключения России от навигационной системы GPS в рамках санкций за военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

По его словам, "напрягаться" по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

Стоит напомнить, что в 2019 году на орбите из-за неисправности вывели из работы самый старый спутник системы ГЛОНАСС. В 2018 году в течение нескольких дней вышли из строя два космических аппарата системы. В 2020 году состоялся первый за шесть лет запуск спутника ГЛОНАСС.