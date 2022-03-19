19 Марта 2022
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Общество За рубежом
самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

Минтранс рассказал о миллионных потерях зарубежных авиакомпаний из-за облета России

Зарубежные авиакомпании каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облет воздушного пространства РФ, сообщили в Минтрансе России.

В пресс-службы ведомства отметили, что это в итоге влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что "неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей".

Напомним, 28 февраля Евросоюз принял решение полностью закрыть воздушное пространство для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов.

Также небо для российских авиакомпаний закрыли США, Канада, Великобритания – всего 19 стран. Россия ответила на эти меры зеркально.

Теги: авиакомпании, облет россии, минтранс



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