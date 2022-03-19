Минтранс рассказал о миллионных потерях зарубежных авиакомпаний из-за облета России

Зарубежные авиакомпании каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облет воздушного пространства РФ, сообщили в Минтрансе России.

В пресс-службы ведомства отметили, что это в итоге влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что "неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей".

Напомним, 28 февраля Евросоюз принял решение полностью закрыть воздушное пространство для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов.

Также небо для российских авиакомпаний закрыли США, Канада, Великобритания – всего 19 стран. Россия ответила на эти меры зеркально.