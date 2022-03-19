ЕС обсуждает использование замороженных активов бизнесменов для восстановления Украины

В Евросоюзе обсуждают возможность использования замороженных активов российских бизнесменов, которые внесены в санкционные списки, для восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что в качестве одного из вариантов рассматривается "использование активов для выплаты военных репараций".

При этом подчеркивается, что идея находится на "очень ранней стадии".

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. По мнению парламентария, вырученные средства можно направить на восстановление Донбасса.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов.