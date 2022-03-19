"Коммунисты России" объявили об отстранении Сурайкина за "буржуазный образ жизни"

В партии "Коммунисты России", вероятно, наметился раскол. 18 марта ЦК объявил о смене руководства партии. В Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович заявляет о якобы проведенном чрезвычайном съезде партии, на котором был избран новый центральный комитет и были прекращены "полномочия гражданина Сурайкина на должности председателя ЦК", который был также исключен из партии "за дискредитацию партии, за буржуазный образ жизни" и финансовые махинации.

Малинкович утверждал, что он якобы возглавил руководство партии. Аналогичная информация была направлена на почты членов и руководителей партии, а также в СМИ.

В заявлении, по данным ТАСС, говорится, что "делегаты съезда дали принципиальную и суровую оценку деятельности бывшего главы партии Максима Сурайкина", который якобы пытался скрыть "связь с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств, а также попытался связать партию кредитными договорами в свою пользу и в пользу своих родственников".

Однако уже сегодня сам лидер комроссов Максим Сурайкин заявил, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, а документы съезда партии были подделаны.

Руководство партии направило обращения в Генеральную прокуратуру России и в Министерство юстиции РФ с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде, сообщается на сайте партии.

Политбюро отмечает, что председатель ЦК КПКР М. А. Сурайкин "находится в стране и осуществляет руководство партией в штатном режиме".

Сурайкин заявил РИА Новости, что никакого съезда не было, "мы видим только гуляющие в сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошел съезд, что всех переизбрали и так далее".

Председатель ЦК партии подтвердил, что вопрос о его уходе с поста "абсолютно не обсуждается", и подавляющее большинство членов партии этот вопрос не ставили.

"Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил", - сказал он.

По словам Сурайкина, для разрешения всех вопросов в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, в ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.