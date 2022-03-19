На Сардинии арестовали недвижимость Мордашова

Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, попавшего под санкции ЕС.

Арестованный комплекс недвижимости находится в Ольбии на Сардинии, передает ТАСС. Его стоимость оценивается в €105 млн ($116,2 млн), заявили Reuters в администрации премьер-министра Италии Марио Драги.

В начале марта издание La Repubblica сообщало, что яхта "Леди М" Мордашова задержана в порту города Империя.

Ранее основной акционер "Северстали" и номер один в списке 200 богатейших российских предпринимателей по версии Forbes высказал недоумение по поводу включения его имени в санкционный список Евросоюза. Бизнесмен заявил, что далек от политики и занимается только экономикой.