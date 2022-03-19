ВС РФ применили на Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине впервые применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Как сообщили в Минобороны России, 18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области.

Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1".

Также уничтожены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, 43 места скопления боевой техники.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.