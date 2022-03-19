19 Марта 2022
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Общество
Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор пригрозил Youtube "мерами технологического воздействия"

Роскомнадзор вновь призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ.

Ведомство напомнило о предусмотренных законодательством мерах "технологического воздействия".

В пресс-службе РКН заявили, что зафиксировано 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов.

Отмечается, что Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга, однако Google их не выполнила.

18 марта Роскомнадзор потребовал от Google "незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube". Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что YouTube в ближайшие дни могут заблокировать.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что блокировать ресурс нельзя, несмотря на то, что тот ведет жесткую политическую антироссийскую цензуру.

Теги: Youtube, Роскомнадзор, СМИ



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