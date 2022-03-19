Экономист спрогнозировал возвращение западных компаний в Россию к лету

Иностранные компании, которые объявили о приостановке своей деятельности в России, могут начать возвращаться в страну к лету. Особенно это касается тех компаний, которых могут легко заменить конкуренты.

Такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

По словам экономиста, в финансовом секторе России нет коллапса, рубль остановил свое падении относительно валюты. Также экспорт сократился по отдельным позициям, но он по-прежнему продолжается.

Напомним, ранее депутат Госдумы, "единоросс" Евгений Федоров предложил запретить на десятилетний период возвращение в Россию тем иностранным компаниям, которые сейчас покинули страну и не вернутся до 1 мая текущего года. Соответствующее письмо он направил на имя министра экономического развития РФ.

10 марта на совещании, посвященном введению в отношении России санкций, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о передаче под внешнее управление филиалов иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка. При этом, вероятно, глава государства не хочет, чтобы такая "передача" выглядела как конфискация или национализация: "Легальных рыночных инструментов достаточно, никакого произвола здесь нет необходимости допускать".