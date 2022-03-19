Российские Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов

Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по позициям украинских националистов.

По данным Минобороны РФ, уничтожен укрепленный опорный пункт и замаскированная бронетехника.

18 марта в результате ракетного удара высокоточным оружием большой дальности российские военные уничтожили стоянку украинских боевых самолетов на заводе во Львове.

Под обстрел также попал украинский склад боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска, уточняли в Минобороны.