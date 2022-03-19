19 Марта 2022
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Экономика За рубежом
телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

LG Electronics объявила о приостановке поставок в Россию

Южнокорейская компания по производству бытовой электроники и техники LG Electronics сообщила, что приостанавливает все поставки в Россию.

В заявлении на сайте LG говорится, что компания продолжит "внимательно следить за развитием ситуации". Также отмечается, что производитель будет поддерживать "усилия по гумпомощи".

В начале марта конкурент LG – компания Samsung заявила о приостановке поставок всей продукции в Россию, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. По данным СМИ, это не связано с какими-либо санкциями. Мера якобы вызвана логистическими проблемами.

Ранее появлялась информация, что Южная Корея добилась исключения из санкций США против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня.

Теги: LG Electronics, поставки, Россия



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