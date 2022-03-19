19 Марта 2022
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Политика За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Глава британского МИД: Санкции, введенные против российских олигархов, не снимут

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут.

"Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает", - сказала она в интервью The Times.

Трасс также выразила уверенность, что российский бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович не сможет вернуться в Великобританию.

10 марта власти Великобритании ввели санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов, связанных, по мнению Лондона, с Кремлем и Владимиром Путиным. Затем Лондон несколько раз расширял список ограничений.

Так, под санкции также попали бизнесмены Дмитрий Пумпянский с членами его семьи и Виктор Вексельберг, бывшие владельцы ТНК-ВР Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан. Каждому из перечисленных запрещен въезд на территорию королевства, а их активы в Британии будут заморожены.

Сообщалось, что Абрамович из-за санкций не может оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон.

Теги: лиз трасс, санкции, бизнесмены



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