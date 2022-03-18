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Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

"Справедливая Россия" не поддержит Набиуллину на пост главы Центробанка

Фракция "Справедливая Россия – За Правду" не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центрального банка. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель фракции, председатель партии Сергей Миронов.

Сегодня президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ.

"Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка, причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов", – пояснил парламентарий.

В сентябре 2021 г. "СР" выступила за отставку Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Наша позиция не меняется, потому что не меняется политика этих ведомств. Я плохо представляю, как мы будем развивать конкурентоспособную экономику, ориентированную на внутренний рынок, при сохранении прежнего курса Центробанка. Не исключаю, что переназначение главы ЦБ в сложившейся ситуации может восприниматься как фактор некоей стабильности, но отрицательные последствия данного решения наверняка многократно перекроют гипотетический позитив", – заключил политик.

Теги: эльвира набиуллина, ценбральный банк, назначение, госдума, справедливая россия



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