19 Марта 2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон по телефону обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Ситуацию на Украине обсудил президент России Владимир Путин с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Реагируя на высказанные Эммануэлем Макроном озабоченности, президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные Силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе – организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации. При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ход переговоров российской и украинской делегации. Были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей. Лидеры условились оставаться на связи.

Теги: Путин, Макрон, телефонный звонок, спецоперация



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