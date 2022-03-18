18 Марта 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Минобороны РФ: сотрудники СБУ заминировали больницу в Днепропетровске

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна.

Подорвать больницу планируется во время полета над Днепропетровском любого российского самолета. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обращаю внимание, прежде всего, прибывших в Днепропетровск представителей западных СМИ. Никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет. Очередная попытка киевского националистического режима использовать вас для совершения крупной провокации обречена на провал", - сообщил он.

По словам Конашенкова, российские войска за день продвинулись на шесть километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское. Подразделения Народной милиции ЛНР развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на два километра.

Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны



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