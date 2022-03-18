Минобороны РФ: сотрудники СБУ заминировали больницу в Днепропетровске

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна.

Подорвать больницу планируется во время полета над Днепропетровском любого российского самолета. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обращаю внимание, прежде всего, прибывших в Днепропетровск представителей западных СМИ. Никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет. Очередная попытка киевского националистического режима использовать вас для совершения крупной провокации обречена на провал", - сообщил он.

По словам Конашенкова, российские войска за день продвинулись на шесть километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское. Подразделения Народной милиции ЛНР развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на два километра.

Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.



В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.

