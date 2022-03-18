18 Марта 2022
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где пытали несогласных с режимом

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить обстоятельства организации в Мариуполе тюрьмы для противников госпереворота на Украине в 2014 г., а также для бойцов ДНР и ЛНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следкома.

"Стало известно, что в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием "Библиотека". Обнаружены документальные доказательства, свидетельствующие о том, что здесь располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов". В ее стенах при попустительстве Службы безопасности Украины держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению", - говорится в сообщении ведомства.

По поручению Бастрыкина в рамках уголовного дела будет проведен сбор доказательств совершения жестоких преступлений в отношении мирных граждан, а также установлены причастные к этому лица.

Теги: Мариуполь, тюрьма, пытки, библиотека



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