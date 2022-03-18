"Грозы сии пойдут во славу России": что сказал Путин после обрыва трансляции из Лужников

Владимир Путин еще около минуты выступал после того, как в эфире федеральных каналов внезапно прервалась трансляция из Лужников, где сегодня, по данным властей, около 100 тыс. человек отмечают восьмую годовщину присоединения Крыма к России.

Трансляция прервалась на моменте, когда Путин говорил о случайном совпадении 24 февраля: "Так получилось, что начало операции совпало совершенно случайно с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых – Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру ни одного сражения. Он как-то сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!".