18 Марта 2022
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Политика В России Москва
Концерт &quot;Zа мир без нацизма&quot; в Лужниках (2022) | Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

"Грозы сии пойдут во славу России": что сказал Путин после обрыва трансляции из Лужников

Владимир Путин еще около минуты выступал после того, как в эфире федеральных каналов внезапно прервалась трансляция из Лужников, где сегодня, по данным властей, около 100 тыс. человек отмечают восьмую годовщину присоединения Крыма к России.

Трансляция прервалась на моменте, когда Путин говорил о случайном совпадении 24 февраля: "Так получилось, что начало операции совпало совершенно случайно с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых – Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру ни одного сражения. Он как-то сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!".

Концерт "Zа мир без нацизма" в Лужниках(2022)|Фото: скриншот трансляции с youtube-канала "Украина • РУ"

Теги: владимир путин, лужники, трансляция, выступление, прямой эфир



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