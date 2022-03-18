Выступление Путина в "Лужниках" прервалось после цитаты Евангелия от Иоанна

Выступление президента России Владимира Путина на концерте, посвящённом воссоединению Крыма с нашей страной, оборвалось на полуслове.

Президент, выступая на концерте, цитировал Евангелие от Иоанна, хвалил представителей вооружённых сил РФ, участвующих в военной спецоперации, когда его речь оборвалась. Внезапно президента сменил певец Олег Газменов.

Напомним, недавно похожий случай произошёл на "Первом канале". 14 марта редактор канала Марина Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме.

СКР начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")". По этой статье ей может грозить наказание от штрафа в размере 700 тыс. руб. и более до лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тыс. руб. за административное нарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Это "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Отмечалось, что административка была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.