Путин на концерте в Лужниках объяснил цели спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте, посвящённом воссоединению Крыма с Россией. Мероприятие прошло в Лужниках. Начал он своё выступление с цитирования Конституции России, уточнив, что жители Крыма и Севастополя достигли своей цели, придя на референдум. Путин предложил поздравить жителей полуострова с воссоединением с Россией.

"С 2014 г. Россия сделала не мало, чтобы "поднять" Севастополь и Крым – газ, "коммуналка", дороги. Надо было вытащить Крым из того унизительного состояния, в котором он пребывал, находясь в другом государстве. Мы знаем, что надо делать и за счёт чего. Мы реализуем всё, что намечено. Крымчане поступили правильно, поставив барьер неонацистам. Жители Донбасса также не согласились с переворотом. Тут же начались блокада и карательные операции. Это всё и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от этого – в этом цель специальной военной операции", - сказал Путин.

Он процитировал Евангелие от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

"Мы видим, как героически воюют наши ребята. Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но это – универсальная ценность для всех религий России и нашего народа. И то, как наши ребята воюют, - лучшее тому подтверждение. Такого единения у нас давно не было", - сказал Путин.