Путин на концерте в Лужниках объяснил цели спецоперации на Украине

18 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Концерт &quot;Zа мир без нацизма&quot; в Лужниках (2022) | Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

Путин на концерте в Лужниках объяснил цели спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте, посвящённом воссоединению Крыма с Россией. Мероприятие прошло в Лужниках. Начал он своё выступление с цитирования Конституции России, уточнив, что жители Крыма и Севастополя достигли своей цели, придя на референдум. Путин предложил поздравить жителей полуострова с воссоединением с Россией.

"С 2014 г. Россия сделала не мало, чтобы "поднять" Севастополь и Крым – газ, "коммуналка", дороги. Надо было вытащить Крым из того унизительного состояния, в котором он пребывал, находясь в другом государстве. Мы знаем, что надо делать и за счёт чего. Мы реализуем всё, что намечено. Крымчане поступили правильно, поставив барьер неонацистам. Жители Донбасса также не согласились с переворотом. Тут же начались блокада и карательные операции. Это всё и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от этого – в этом цель специальной военной операции", - сказал Путин.

Он процитировал Евангелие от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

"Мы видим, как героически воюют наши ребята. Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но это – универсальная ценность для всех религий России и нашего народа. И то, как наши ребята воюют, - лучшее тому подтверждение. Такого единения у нас давно не было", - сказал Путин.

Теги: Владимир Путин, Лужники, выступление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2022 16:51 Мск "Грозы сии пойдут во славу России": что сказал Путин после обрыва трансляции из Лужников
Ранее 18.03.2022 16:42 Мск Выступление Путина в "Лужниках" прервалось после цитаты Евангелия от Иоанна


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети