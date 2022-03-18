Свердловский депутат предложил отправить заключенных помогать в спецоперации

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вагнер предложил отправить заключенных участников добровольческого движения "первой русской весны" на спецоперацию на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Речь идет о заключенных, которые знакомы с Донбассом еще с 2014 года, но спустя время оступились. По мнению депутата, сейчас эти люди могли бы хотеть помочь в урегулировании конфликта, вместо того, чтобы сидеть за решеткой.

В качестве примера Вегнер привел знакомого - бывшего члена партии свердловского отделения КПРФ, который еще в 2014 году отправился помогать Луганску и Донбассу. Депутат рассказал, что боец провел там все жаркое лето, участвовал в зачистках деревень от "правосеков" и "нацбатальонов", брал Луганский аэропорт, а после того, как его заметили командиры ЛНР сам стал самым крупным командиром. Но по возвращению домой жизнь у парня сильно поменялась.

"Задачу выполнил, получил награды и благодарственные бумаги от правительства ЛНР и после минского перемирия вернулся домой в нашу область. Дома он оказался никому не нужен, работу не давали. Пославшая его партия к тому времени полностью коммерциализировалась, мандаты оказались самым выгодным видом бизнеса, ничем ему не помогли. Пацан оступился. Сел. Сидит. За дело. Но вот правительство начало то, что он добровольно и бескорыстно начал делать еще тогда, восемь лет назад", - рассказал Вегнер.

С такой мыслью он позвонил уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Как оказалось, в этот самый момент к ней также обратился ряд осужденных с похожим предложением. Омбудсмен отметила, что на законодательном уровне это может провести только президентская амнистия. Для этого необходимо предоставить письмо, обращения и данные.

"На мой взгляд, оступившиеся участники боевых действий на Донбассе должны получить подобное предложение. Конечно, с оглядкой на тяжесть вины и поведение на зоне и сугубо на добровольных началах", - заключил депутат.

Напомним, что сегодня на плотинке в Екатеринбурге прошел митинг-концерт посвященный годовщине Крымской весны.