Пермский край может лишиться последнего района

На рассмотрение депутатов заксобрания Пермского края внесен законопроект об объединении 17 поселений Пермского района в муниципальный округ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Внесению законопроекта предшествовали публичные слушания на которых инициатива была поддержана жителями территории и советом депутатов.

В настоящее время Пермский район - единственный муниципалитет региона, в состав которого входят отдельные поселения. Другие территории края были преобразованы в округа с 2018 по 2021 г.

После объединения территорий Пермского района местные сельские советы депутатов и районное земсобрание будут упразднены. Вместо них появится дума муниципального округа.