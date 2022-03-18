18 Марта 2022
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Общество Украина
ДНР, Донецк, эвакуация (2022) | Фото: Накануне.RU

ООН: Число беженцев из Украины превысило 3,2 миллиона человек

Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек. Об этом сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

По ее данным, почти 185 тысяч из них перебрались в Россию. Еще почти 2 миллиона человек прибыли в Польшу, пишет РИА Новости.

Ранее власти двух крупнейших городов Польши - Варшавы и Кракова - заявили, что их возможности принять новых жителей исчерпаны. Так, в течение двух недель в Краков приехало около 100 тысяч украинцев, в Варшаву - около 200 тысяч.

Между тем, в сети многие жители Польши и других стран публикуют ролики, в которых выражают возмущение поведением украинцев.

Теги: беженцы, украина, оон



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