ООН: Число беженцев из Украины превысило 3,2 миллиона человек

Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек. Об этом сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

По ее данным, почти 185 тысяч из них перебрались в Россию. Еще почти 2 миллиона человек прибыли в Польшу, пишет РИА Новости.

Ранее власти двух крупнейших городов Польши - Варшавы и Кракова - заявили, что их возможности принять новых жителей исчерпаны. Так, в течение двух недель в Краков приехало около 100 тысяч украинцев, в Варшаву - около 200 тысяч.

Между тем, в сети многие жители Польши и других стран публикуют ролики, в которых выражают возмущение поведением украинцев.