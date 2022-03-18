18 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане могут сообщить о незаконном изменении банками условий по кредитным договорам

Прокуратура Свердловской области организовала "горячую линию", на которую можно заявить о незаконном изменении банками в одностороннем порядке условий по ранее заключенным кредитным договорам.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, позвонив на номер 8 (343) 376-82-61 можно рассказать, в том числе, о незаконном изменении процентной ставки, об отказах кредитных организаций в реструктуризации кредитов (ипотеки), а также о необоснованном начислении пени и штрафов. В своих обращениях уральцам необходимо указывать свои адрес проживания и контактный телефон, а также наименование кредитной (некредитной) организации.

Кроме того, обратиться с заявлениями можно и лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 21, либо через интернет-приемную региональной прокуратуры на Едином портале прокуратуры РФ.

"По всем поступившим обращениям прокуратурой области будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.

Теги: банки, условия, горячая линия, прокуратура



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