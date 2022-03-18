18 Марта 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

"К Набиуллиной много вопросов": в ЛДПР пока не готовы поддержать предложение Путина

Фракция ЛДПР в Госдуме пока не готова однозначно поддержать кандидатуру Эльвиры Набиуллиной при назначении главы ЦБ. Напомним, соответствующее предложение сегодня в парламент внес президент России Владимир Путин.

Во фракции заявили, что вопрос будет обсуждаться на закрытом собрании, а перед этим депутаты встретятся с Набиуллиной и зададут ей вопросы. "Ожидается очень острая дискуссия, потому что к Эльвире Набиуллиной много вопросов", - анонсировали встречу в ЛДПР.

В партии озвучили некоторые свои вопросы к главе ЦБ.

"Прежде всего, почему столько лет ставилась задача уйти от доллара, а фактически половина наших золотовалютных резервов в одночасье, по щелчку пальцев была заблокирована, и Россия оказалась на грани технического дефолта по внешним долгам?

Почему вместо того, чтобы переводить активы в стабильное золото, мы вкладывали свои национальные накопления в валюты недружественных стран: йену, фунт стерлингов и евро?

Зачем вообще России внешние долги? Почему эмиссия рублей в России привязана к наличию долларовых активов? Мы обслуживаем свою национальную экономику или заокеанскую?", - собираются спросить либерал-демократы.

Также они считают, что ЦБ "злоупотребляет своим главным инструментом – ключевой ставкой". "Сейчас она [ставка] на запредельном уровне в 20%. Это фактически можно приравнять к блокировке экономики России. Цель понятна – остановить валютные спекуляции, но какой ценой? Турция в аналогичной ситуации волатильности национальной валюты пошла по другому пути – снизила ставку для минимума, чтобы развязать руки бизнесу и развивать свою экономику, а не отсиживаться", - говорится в заявлении партии.

Теги: лдпр, эльвира набиуллина, ценбральный банк, назначение, госдума



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