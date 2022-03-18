18 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
Владимир Путин, Виктор Рашников, ММК, (2016) | Фото: пресс-служба кремля

Рашников может отказаться от контрольного пакета акций ММК

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников может отказаться от контрольного пакета акций компании из-за санкций.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций. В ММК заявили, что считают санкции необоснованными. Компания оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес.

По словам Виктора Рашникова, компания еще до санкций начала испытывать проблемы с проведением платежей, а теперь эта ситуация "напоминает замкнутое кольцо". "Ладно на меня, но на компанию, где работает 56 тыс. человек! Поэтому обжаловать бесполезно, но есть другие мероприятия, надо уйти от контрольного пакета. Работаем, будем думать", - цитирует Рашникова ТАСС.

В начале марта стало известно, что 79,76% акций ММК перешли в собственность российской компании "Альтаир". Ранее они принадлежали Mintha Holding Limited (Республика Кипр) Конечным бенефициаром обеих компаний является Виктор Рашников.

Теги: ММК, Виктор Рашников, акции, санкции,



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