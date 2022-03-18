Четыре страны объявили о высылке российских дипломатов

Десять российских дипломатов объявлены персонами нон грата, сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По ее словам, формулировка обычная - "деятельность, несовместимая с их статусом".

В МИД Болгарии заявили, что у дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть республику, передает ТАСС.

В посольстве Болгарии в начале марта заявляли, что российские дипломаты "осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность".

Кроме того, стало известно, что Латвия и Эстония высылают по три российских дипломата, Литва - четырех сотрудников российского посольства.