На Урале дочь забрала у матери-инвалида паспорт и документы на жилье

В Каменске-Уральском пенсионерка-инвалид обратилась в суд для принудительного расторжения договора пожизненного содержания, который подписала с дочерью. По словам женщины, дочь не только не выполняла прописанные в документе требования, но и похитила все сбережения, упрекала мать в обжорстве, а также забрала паспорт, чтобы пенсионерка не смогла больше обращаться к нотариусу.

О резонансной истории Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Началось все еще 2017 году, когда Екатерина после инсульта стала нетранспортабельна, из-за чего нуждалась в постоянном уходе. Вначале обе дочери помогали родителю, однако позже обратились к помощи сиделок. При этом сиделок, по словам женщины, она оплачивала из собственной пенсии.

Поворотный момент произошел в 2020 году, когда одна из дочерей уговорила мать написать на нее завещание, а после этого заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Пожилая женщина понадеялась, что теперь за ней будет ухаживать дочь, а проблем с финансами станет меньше, однако ничего не изменилось: ЖКХ и сиделок Екатерине все еще приходилось оплачивать самой. Более того, дочь стала настойчиво предлагать матери переехать к ней, а квартиру продать. Шли и упреки, что пенсионерка слишком много ест, а ее пенсии хватает только на сиделок и оплату коммунальных услуг.

Последней каплей стала некоторая сумма денег "на черный день", которую у женщины забрала и израсходовала дочь. Тогда Екатерина и решила расторгнуть договор и вызвала нотариуса. Идея не сильно впечатлила ее дочь, из-за чего та не только отказалась добровольно расторгать договор, но и забрала у матери паспорт и документы на жилье, а также сменила в квартире замки.



"Екатерина П. обратилась с иском в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с просьбой расторгнуть договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный с дочерью, признать недействительными записи государственной регистрации недвижимости, сделанные при регистрации договора ренты, прекратить право собственности дочери на квартиру. Также женщина просила суд признать за ней право собственности на данную квартиру", - пояснили в пресс-службе суда, отметив, что суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении.

Тогда очередь дошла до Свердловского областного суда. В повторном иске Екатерина заявила, что дочь не исполняет прямые обязанности плательщика ренты, а также, что ранее в суде не был доказан факт исполнения дочерью условий договора. Последствием прекращения договора пожизненного содержания с иждивением является возврат недвижимого имущества.



Екатерине удалось доказать свою правоту. Свердловский областной суд отменил решение районного суда Каменска-Уральского, удовлетворив исковые требования пенсионерки в полном объеме.