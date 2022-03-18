В Москве закрылось около 300 иностранных компаний – Собянин

В Москве закрылось около 300 иностранных компаний после начала военной спецоперации РФ на Украине, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что всего в городе несколько тысяч иностранных компаний.

"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много - несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться - решение их владельцев", - цитирует Собянина "Интерфакс".

Мэр подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне. "Москва и, в целом, страна испытывают экономические сложности, проблемы, в основном связанные с этим масштабным санкционным давлением. Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и так далее", - сказал он.