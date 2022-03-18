Ален Делон попросил сына помочь в подготовке процедуры эвтаназии

Сын 86-летнего французского актера Алена Делона Энтони признался в интервью телеканалу RTL, что пообещал своему отцу помочь осуществить процедуру эвтаназии. Делон-старший сейчас живет в Швейцарии, там это разрешено.

После того, как в 2017 году Ален Делон перенес операцию на сердце и кровоизлияние в мозг, он старается держаться в стороне от внимания СМИ, редко появляется на публике. Его последнее появление – на похоронах друга и коллеги Жана-Поля Бельмондо в Париже в сентябре прошлого года. Тогда, тронутый смертью близкого человека, Делон даже сказал: "Было бы неплохо, если бы мы ушли вдвоем".

Два года назад умерла и жена Делона – Натали было 79 лет, она страдала раком поджелудочной железы. Известно, что она также хотела прибегнуть к процедуре эвтаназии.