ГП зафиксировала незаконное завышение цен на продукты и бытовую химию

Генпрокуратура РФ начала проверки из-за незаконного увеличения цен на продукты, а также бытовую химию и средства личной гигиены.

"Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорам дано поручение проверить законность действий таких юридических лиц, передает РИА Новости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара гражданам. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о большом количестве обращений по поводу роста цен - на продукты питания, на детское питание, подгузники и лекарства.

Он подчеркнул, что когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.