18 Марта 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор (2021) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская облдума приняла закон о выплатах авансов подрядчикам

Сегодня Тюменская областная дума единогласно приняла закон, позволяющий региональному правительству при необходимости выплачивать подрядчикам авансы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

По словам губернатора Александра Моора, документ позволяет в сложной экономической ситуации менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов. Глава региона подчеркнул, что принятый думой закон обеспечит устойчивость региональной экономики

Также Моор анонсировал новые меры по поддержке экономики и социальной сферы. Однако какие именно - не уточнил.

"Значение закона в нынешних условиях исключительное. Все национальные и региональные проекты, запланированные на 2022 год, должны быть реализованы. Это еще раз подчеркнул президент Владимир Путин. Поэтому мы обязаны грамотно и профессионально реагировать на все возникающие риски. Принятый сегодня закон позволит нам это сделать. В ближайшее время мы предложим еще один пакет нормативных документов, направленных на поддержку региональной экономики и социальной сферы. Благодарю депутатов Тюменской областной думы за оперативность", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Теги: закон, аванс, подрядчик, александр моор



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