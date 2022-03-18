Спикер Совфеда высоко оценила выполнение нефтяными компаниями Югры социальных обязательств

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Югру провела встречу с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором автономии Натальей Комаровой. Разговор шёл, в частности, о мерах поддержки, необходимых регионам для снижения негативного влияния санкций, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

По мнению Матвиенко, в нынешней ситуации необходимо слышать людей, бизнес и региональную власть, чтобы принимать более эффективные и при необходимости точечные решения для снижения негативного влияния санкций. Важно не допустить снижения уровня жизни населения, сделать поддержку более адресной. Полпред отметил, что в УрФО атмосфера спокойная, предприятия чувствуют себя уверенно. Бизнес столкнулся с рядом сложностей – по комплектующим иностранного производства, по поиску новых рынков – однако паники нет. Взаимодействие с регионами и предприятиями выстроено, работа идёт по всем направлениям.

"Первостепенная задача сегодня – мониторинг рынка труда, рынка продовольствия, цен. Мы в этом отношении работаем вместе с регионами УрФО. Сейчас очень важно максимально быстро запустить программы субсидирования процентной ставки для малого и среднего бизнеса. Программа показала свою эффективность в период пандемии. Банки уже формируют реестры, и со дня на день начнут выдавать кредиты. И вторая значимая программа, она новая, - субсидирование процентной ставки по кредитам под оборотные средства для системообразующих предприятий. Эти два направления требуют молниеносной реализации, чтобы у предприятий не было сбоев производственном процессе", - акцентировал внимание Владимир Якушев.

18 марта в ходе визита в Югру делегация также посетила предприятие по производству вентильных двигателей для электроцентробежных насосов, расположенное в городе Когалым. В Сургуте, гости познакомились с деятельностью крупнейшего за Уралом Центра охраны материнства и детства, побывали в Центре политехнического обучения компании "Сургутнефтегаз" и дворце искусств "Нефтяник".

Матвиенко отметила, что предприятия не сокращают социальные обязательства.

"Программа "Сургутнефтегаз" подписала соглашение по пяти муниципалитетам. Потратят 4,5 млрд руб. на дороги, решение других проблем, которые есть. Компания платит 1,2 трлн руб. налогов в бюджеты всех уровней", - сказала журналистам Матвиенко.

Рабочие места будут сохранены.

"Учитывая предстоящий рост объёмов добычи, никаких планов по сокращению персонала сегодня нет. Оснований говорить об этом тоже нет. К сентябрю следующего года в Когалыме закончат строительство университета. В учебном центре "Сургутнефтегаза" учёба идёт на реальном оборудовании. 62 тыс. человек в год проходят обучение", - сказала Матвиенко.

Наталья Комарова рассказала, как повлияет на работу представленных в Югре компаний изменение Налогового кодекса – расширится список месторождений, попавших под действие налога на добавленный доход (НДД). Госдума приняла новации в первом чтении.

"Назрела необходимость расширить влияние режима на другие месторождения. Мы будем добывать 13,3 млн т нефти, из них больше 11 млн т – на нашей территории. Бюджетная система РФ в 2023-27 гг. получит больше 60 млрд руб. доходов. Мы вовлечём 40 млрд руб. инвестиций в основной капитал и в перспективную разработку – более 80 млн т запасов нефти", - сказала губернатор.